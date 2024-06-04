"النشرة": ضبط 16 طنًا من مادة أولية منتهية الصلاحية داخل معمل لتصنيع الشوكولا بالجنوب

ذكر مراسل "الخليج 365" في صيدا، أنّ "مصلحة الاقتصاد في الجنوب، وضمن جولة لمراقبيها على معامل الشوكولا في مناطق صور وصيدا والصالحية والمجيدل قضاء جزين، ضبطت 16 طنًّا ونصف الطنّ من مادّة "Masse cacao" الّتي تدخل في إنتاج وتصنيع الشّوكولا، إضافةً إلى 151 صندوقًا من "الكورنفلكس"، وهي منتهية الصّلاحيّة تقدَّر قيمتها بنحو نصف مليون دولار؛ وذلك في أحد المعامل الضّخمة لتصنيع الشوكولا وتصديره".
وأشار إلى أنّه "في السّياق، ضبطت كميّة كبيرة من المواد الأوّليّة منتهية الصلاحيّة في معملَين آخرين لإنتاج وتصنيع الشّوكولا، وتمّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبط بحقّ أصحاب المعامل المخالفة، كما تمّ حجز البضائع المضبوطة تمهيدًا لأخذ موافقة خطيّة من النّيابة العامّة في الجنوب بتَلفِها".
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