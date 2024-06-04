العريضي زار بري وحسين الخليل في إطار مبادرة "التقدمي" بتكليف من وليد جنبلاط

زار الوزير السابق غازي العريضي، بتكليف من الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حسين الخليل. ويأتي ذلك في إطار مبادرة "الحزب التقدمي الاشتراكي" تجاه القوى السياسية، "لتحفيزها على الحوار والتشاور من أجل إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان"، وفق بيان عن التقدمي.​​​ ​​​​

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