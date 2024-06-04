"النشرة": إنذارات خطية لبعض أصحاب مراكز تعبئة الحبوب والبهارات في النبطية وحاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأنّ "مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة- ​مصلحة حماية المستهلك​ في محافظة النبطية تابعوا جولاتهم على المؤسّسات التّجاريّة ومخازن ومعامل تعبئة الحبوب والنقولات والبهارات في نطاق بلدات بريقع، دير الزهراني، الدوير، حاروف وتول، إضافةً إلى بلدات الفرديس وابو قمحة في قضاء حاصبي؛ وذلك بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار".

وأشار إلى أنّه "تمّ سحب عيّنة بهارات من مركز تعبئة في الدوير لفحصها في المختبر المعتمَد، وتوجيه إنذارات خطيّة لبعض أصحاب مراكز تعبئة الحبوب والبهارات، بضرورة الالتزام بالقوانين والمعايير المرعيّة الإجراء وحسن التّخزين والتّبريد، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقّهم وإقفال مؤسّساتهم قضائيًّا في حال تكرّرت المخالفات".