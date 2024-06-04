ميقاتي التقى بلاسخارت ووفدا من نقابة عمال المعاينة الميكانيكية

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، موضحة أنها زيارة "بروتوكولية بمناسبة استلامها مهامها الجديدة في لبنان". في سياق منفصل، استقبل ميقاتي رئيس الهيئة التأسيسية لـ"نقابة عمال المعاينة الميكانيكية في لبنان" حسن الحسن، الذي اشار الى اننا "بحثنا في موضوع المعاينة الميكانيكية وشرحنا له اوضاع الموظفين، وهم منذ سنتين من دون عمل، واهمية المعاينة الميكانيكية خصوصا بعد ازدياد نسبة الحوادث"، لافتا الى ان "ميقاتي ابدى تجاوبا مع الموضوع واكد اهميته بالنسبة الى الدولة اللبنانية وستتم متابعة الملف مع المعنيين".

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