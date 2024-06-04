حمية بحث مع المطران صيقلي في موسكو بآخر المستجدات والعدوان المستمر على غزة ولبنان

التقى ممثّل بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس لدى بطريركية موسكو المطران نيفون صيقلي، في مبنى الممثليّة في موسكو، وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وذلك بحضور سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار.
وذكر مكتب حميّة في بيان، أنّه "جرى التّداول في آخر المستجدّات والتطوّرات على صعيد المنطقة، والعدوان المستمر على قطاع غزة ولبنان، كما تمّ تناول بعض المواضيع الاجتماعيّة والعلاقات الإنسانيّة المبنيّة على القيم المشتركة".
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