باقري كني التقى المقداد وممثلين عن الفصائل الفلسطينية في دمشق

وصل وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني إلى العاصمة السورية دمشق، حيث أجرى حوارًا مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في سفارة إيران في دمشق.

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد باقري كني والوفد المرافق، في مقر وزارة الخارجية في دمشق.

وبدأ باقري كني جولته الإقليمية في لبنان أمس، حيث التقى وتشاور مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.