اعلنت وزارة الصحة بغزة "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36550 قتيلا و82959 مصابا منذ 7 تشرين الاول". واشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي الى إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و182 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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