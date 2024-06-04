الرئيس الإسرائيلي: سأمنح دعمي الكامل لأي صفقة تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى

أشار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى "أنني سأمنح دعمي الكامل لأي صفقة تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى"، وسط انتظار موقف من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وكان فد اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتانياهو بمحاولة "تبييض" اتفاق لإنهاء حرب قطاع غزة الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، وكرر التهديد بالإستقالة من الحكومة.

وكانت قد أعلنت حركة "حماس" أنها ستتعامل بإيجابية مع المقترح، في حين ذكر نتانياهو أنّ وقف إطلاق النار لن يتم قبل القضاء على قدرات "حماس" العسكرية.