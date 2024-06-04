رصد طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من القرم

ياسر رشاد - القاهرة - حلقت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk أقلعت من قاعدة جوية في صقلية على ارتفاع 15.5 كيلومترا فوق المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من القرم.

جاء ذلك وفقا للبيانات الواردة من موقع Flight Radar على شبكة الإنترنت، حيث يوضح الموقع أن الطائرة أقلعت من مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت عبر المجال الجوي لليونان وبلغاريا نحو البحر الأسود.

ووفقا للموقع، تنتمي الطائرة المسيرة لأسطول القوات الجوية الأمريكية وتحمل رقم تسجيل 2045-10، وعلامة النداء الخاصة بها Forte-12. ويتابع هذه الطائرة الآن أكثر من 5 آلاف مستخدم، وهي الآن تحتل المرتبة الأولى في "الشعبية" على المنصة. واعتبارا من الساعة 11:39 بتوقيت موسكو، تم تعطيل تتبع الطائرة المسيرة على الموقع الإلكتروني، ولم تعد معروضة على الخريطة.

ووفقا للشركة المصنعة، فإن الطائرة الأمريكية المسيرة مصممة للاستطلاع والمراقبة، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة، وهي مصممة للحصول على صور عالية الدقة لمناطق واسعة من الأراضي في الوقت الفعلي تقريبا، وقادرة على العمل في أي طقس وفي أي وقت من اليوم، إضافة إلى إمكانية استخدامها لدعم الاتصالات.

وكما هو مذكور على الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة، فإن Global Hawk، التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية منذ عام 2001، "تحدد التهديدات المحتملة، ما يسمح للقادة بالحصول على رؤية أكبر في نطاق مسؤوليتهم".

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب ألمانيا إلى 5 قتلى

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح جنوب البلاد إلى خمسة قتلى.

وأوضحت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- أنه تم انتشال جثة سيدة اليوم من داخل سيارة غمرتها مياه الفيضان في ولاية "بافاريا" الواقعة جنوب شرقي البلاد. فيما عُثر على جثث الضحايا الأربعة الآخرين على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد تعهد أمس /الإثنين/ بتقديم دعم فيدرالي للمتضررين جراء الفيضانات، وذلك خلال زيارة تفقدية لبلدة "رايشرتسهوفن" المتضررة في ولاية "بافاريا".

جدير بالذكر أن الهطول المستمر للأمطار الغزيرة تسبب في حدوث فيضانات في ولايتي "بافاريا" و"بادن فورتمبيرغ" الجنوبيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

الخارجية الكورية الجنوبية: سلمنا موقفنا من هجمات تشويش "بيونج يانج" إلى ثلاث منظمات دولية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تسليم موقفها حول هجمات التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي التي شنتها كوريا الشمالية، إلى ثلاث منظمات دولية ذات صلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ليم سو-سوك، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم /الثلاثاء/، إن بلاده أثارت قضية التشويش المتكرر الذي قامت به كوريا الشمالية على إشارات الملاحة لنظام تحديد المواقع العالمي، إلى (الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO).. وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على الأعمال غير القانونية من قبل الشمال.

ووفقا للوكالة الكورية الجنوبية، أرسلت (سول) بيانا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لإدانة (بيونج يانج) في أبريل عام 2016 بعد أن قام الشمال بهجمات التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي بالقرب من الحدود.. كما طرحت (سول) هذه القضية إلى منظمة الطيران المدني الدولي في يونيو من ذلك العام؛ ما أدى إلى اعتماد قرار يحث كوريا الشمالية على الوفاء بمسؤوليتها كعضو في المنظمة، محذرة من القيام بالتشويش على نظام تحديد المواقع.

وفي يونيو من ذلك العام، اعتمدت المنظمة البحرية الدولية بيانا يدين الشمال لتهديده ملاحة السفن.