صحة غزة: استشهاد 71 شخصا آخر 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 71 شخصًا وإصابة 182 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36550 شهيدًا، و82959 مُصابًا.

وأوضحت أن هناك آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وزير خارجية قبرص: العلاقات مع مصر استراتيجية وقائمة على الروابط التاريخية

أكد وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس أن علاقات بلاده مع مصر قوية واستراتيجية تقوم على الصدق والثقة والتضامن والروابط التاريخية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الثلاثاء/ مع نظيره القبرصي في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

وقال كومبوس إن المباحثات تركزت على الرؤية المشتركة حول الخطوات السياسية المستقبلية فضلًا عن جميع التحديات، مؤكدًا أن المهمة المشتركة للبلدين هي تعميق الروابط الثنائية بطريقة ملموسة.. قائلًا: أحرزنا اليوم هذا بعد توقيع مذكرة تفاهم حول العمالة المصرية في قبرص التي تعد خطوة ممتازة نحو تحقيق التعاون في المجال الاقتصادي".

وأشار الوزير القبرصي إلى مناقشة 4 محاور رئيسية خلال زيارته إلى مصر، مؤكدًا التزام بلاده بالقانون الدولي بجميع جوانبه وأهميته وعلاقته بالتعاون الإقليمي، مضيفًا: "ناقشنا التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالقضية القبرصية والتزامنا بحل المشكلة في حدود مجلس الأمن وقراراته ذات الصلة".

وأردف قائلًا: "مصر صديق دائم ولديها موقف لا يتغير في المحافل الدولية.. لقد تحدثنا عن الجوانب المختلفة للأجندة المشتركة ومجال الطاقة ونقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر، حيث إننا لدينا عمل مع مصر في مجال قطاع الطاقة".

وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار الدعم للمقاومة الفلسطينية

التقى وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني اليوم الثلاثاء، فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا بمقر السفارة الإيرانية في دمشق.

وشدد باقري خلال اللقاء على أن "إيران مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني المجرم"، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية "ثبات الموقف الإيراني تجاه دعم حق الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف التي تمر بها المنطقة".

وكان باقري كني التقى اليوم أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات ‏السياسية والأمنية في المنطقة، وخصوصا في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات ‏القائمة حول تطور الأحداث.

وقد شكر نصرالله للجمهورية الإسلامية قائدا وحكومة وشعبا ‏وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات ‏والتهديدات.‏