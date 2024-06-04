ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب ألمانيا إلى 5 قتلى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة الألمانية اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح جنوب البلاد إلى خمسة قتلى.

وأوضحت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- أنه تم انتشال جثة سيدة اليوم من داخل سيارة غمرتها مياه الفيضان في ولاية "بافاريا" الواقعة جنوب شرقي البلاد. فيما عُثر على جثث الضحايا الأربعة الآخرين على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد تعهد أمس /الإثنين/ بتقديم دعم فيدرالي للمتضررين جراء الفيضانات، وذلك خلال زيارة تفقدية لبلدة "رايشرتسهوفن" المتضررة في ولاية "بافاريا".

جدير بالذكر أن الهطول المستمر للأمطار الغزيرة تسبب في حدوث فيضانات في ولايتي "بافاريا" و"بادن فورتمبيرغ" الجنوبيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

الخارجية الكورية الجنوبية: سلمنا موقفنا من هجمات تشويش "بيونج يانج" إلى ثلاث منظمات دولية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تسليم موقفها حول هجمات التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي التي شنتها كوريا الشمالية، إلى ثلاث منظمات دولية ذات صلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ليم سو-سوك، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم /الثلاثاء/، إن بلاده أثارت قضية التشويش المتكرر الذي قامت به كوريا الشمالية على إشارات الملاحة لنظام تحديد المواقع العالمي، إلى (الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO).. وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على الأعمال غير القانونية من قبل الشمال.

ووفقا للوكالة الكورية الجنوبية، أرسلت (سول) بيانا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لإدانة (بيونج يانج) في أبريل عام 2016 بعد أن قام الشمال بهجمات التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي بالقرب من الحدود.. كما طرحت (سول) هذه القضية إلى منظمة الطيران المدني الدولي في يونيو من ذلك العام؛ ما أدى إلى اعتماد قرار يحث كوريا الشمالية على الوفاء بمسؤوليتها كعضو في المنظمة، محذرة من القيام بالتشويش على نظام تحديد المواقع.

وفي يونيو من ذلك العام، اعتمدت المنظمة البحرية الدولية بيانا يدين الشمال لتهديده ملاحة السفن.

(البنتاجون) يجدد رفضه لاستخدام كييف للأسلحة الأمريكية بعيدة المدى داخل روسيا

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج، مجددا رفض واشنطن لاستخدام أوكرانيا القدرات العسكرية الأمريكية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.

ورفضت نائبة المتحدث باسم (البنتاجون) - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - الإفصاح عن تفاصيل حول الأسلحة الأمريكية التي يمكن لأوكرانيا استخدامها عند الخطوط الأمامية في خاركيف.

يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تنفيذ أوكرانيا لهجمات بأسلحة أمريكية على الخطوط الأمامية في مقاطعة خاركيف.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد حذر - في وقت سابق - الولايات المتحدة الأمريكية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تجاهلت تحذيرات موسكو بعدم السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن محاولة كييف مهاجمة أنظمة رادار الإنذار المبكر الروسي سيتم التصدي لها.

القوات الروسية تستهدف منشأة عسكرية أوكرانية في دنيبروبيتروفسك

أعلن سيرجي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة عسكرية تابعة للحرس الوطني الأوكراني في دنيبروبيتروفسك.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء عن ليبيديف قوله "تلقت دنيبروبتروفسك ضربة على منشأة عسكرية في الساعة الخامسة صباحا حيث يتم تخزين الذخيرة والوقود ومواد التشحيم في أراضي موقف مركبات الحرس الوطني"، مضيفا أن هناك مركز احتجاز احتياطيا بجوار موقف للسيارات، وبعض المباني التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية كمستودعات ومواقع.

وأوضح ليبيديف أنه تم تطويق عدة مبان من قبل ضباط جهاز الأمن الأوكراني وأفراد عسكريين.