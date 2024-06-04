"الكتاب الدوار".. مقترح جديد للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أوصى مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي.

ووفقا للجنة، فإن تلك التوصية يأتي من بينها استخدام الكتاب المدرسي لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول مع منع حافز مادي للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسي في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقت العديد من الشكاوى من أولياء الأمور منذ بداية العام الدراسي 2023-2024 بخصوص ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.

واستغاث الكثير من أولياء الأمور بالوزارة للنظر في هذا الأمر وحل مشكلة أسعار الكتب الذي ارتفعت بشكل مبالغ وبأسعار مضاعفة لما كانت عليه، مع أملهم بالنظر في هذا الأمر ووجود حلول مجدية لمصلحة الطلاب.

واستجابت الوزارة على الفور لشكاوى أولياء الأمور، إذ أمرت بتوفير عدد من المصادر التعليمية التي تسير على نهج الكتب الخارجية، ليستطيع الطلاب الاستفادة منها والاستغناء عن شراء الكتب الخارجية بأسعارها الباهظة.