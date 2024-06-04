رغم التقشف.. الحكومة تخصص 40.4 مليار لدعم الصناعة وسعر الفائدة بالمبادرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

خصصت الحكومة- ممثلة في وزارة المالية- نحو 40.5 مليار جنيه لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وأسعار الفائدة بالمبادرات في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025- الذي يبدأ من أول يوليو المقبل.

ويأتي ذلك رغم سعي الحكومة إلى ترشيد الدعم والتحويل من دعم عيني إلى نقدي بعد إجراء حوار مجتمعي، لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة

وحدد بيان الوزارة الصادر اليوم بعد اعتماد مجلس النواب موازنة العام المالي المقبل هذه المخصصات كالآتي:

- 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

- استمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه.

-تحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بنحو 8 مليارات جنيه.

- تحمل 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

-تخصيص 500 مليون جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.

- استمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه.

- دعم المزارعين بمبلغ 657 مليون مليون جنيه.

- دعم فائدة الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.