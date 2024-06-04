الجيش السوداني يقوم بعملية إسقاط جوي للمساعدات في ولاية دارفور

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش السوداني قام بعملية إسقاط جوي لنحو 20 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية في ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وتمت عملية إسقاط المساعدات بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية شمال دارفور وزارة الصحة الاتحادية و والصندوق القومي للإمدادات الطبية.

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان لها، إن القرار جاء تأكيدًا على التزام المنظومة الصحية بإيصال المستلزمات الطبية والأدوية لجميع المناطق داخل البلاد براً وبحراً وجواً.

وتدور اشتباكات عنيفة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تسعى للسيطرة على معاقل الجيش السوداني داخل الولاية.

وأحكمت قوات الدعم السريع سيطرتها على 4 ولايات من أصل 5 داخل إقليم دارفور.