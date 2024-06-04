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بعد اندلاع الحرائق.. مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث الأوضاع على جبهة لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الحرب سيجتمع في وقت لاحق الليلة من أجل بحث جبهة لبنان بناء على طلب عضو حكومة الحرب بيني جانتس.

واندلعت حرائق في الشمال الإسرائيلي في وقت مبكر صباح اليوم، عقب إطلاق حزب الله اللبناني عدد من القذائف والتي وانتشرت على إثرها الحرائق في عدد من المستوطنات.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الحرائق التهمت آلاف الدونمات بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الحجم الحقيقي للضرر لم يتم إحصائه حتى الآن.

وأُصيب 16 إسرائيليًا خلال حرائق اليوم، بينهم 7 جنود إسرائيليين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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