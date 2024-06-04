شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اقتصادية النواب": أولوية الرئيس السيسي اختيار الكفاءات لإدارة ملفات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، هو بمثابة إعادة توجيه لمسار السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية بما يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة، وذلك للسيطرة على التحديات الاقتصادية الحالية وتحسين الأداء العام للدولة، مشيرا إلى أن حكومة مصطفى مدبولي واجهت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، مروراً بالأزمة الروسية- الأوكرانية وأخيرا الحرب في غزة، والتي خلفت ارتفاع في الموجة التضخمية وتوترات في سلاسل الإمداد.

وأكد "عمار" أن تكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، يأتي انعكاسًا لما تحتاجه المرحلة الراهنة من إدارة الملفات التنموية بفكر جديد ومتطور يواكب المستجدات الحالية، مشيرا إلى أن الأهداف التي أكد عليها الرئيس خارطة طريق للحكومة الجديدة في الركائز الأساسية التي لابد وأن تكون أساس طريقها للفترة الحالية وأولها محددات الأمن القومي المصري وملف بناء الإنسان المصري مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي يأتي تجسيدا لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية وما نجحت فيه من وضع ركائز تنموية وتحقيق الكثير من الإنجازات رغم التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستستكمل طريق التنمية المستدامة ونثق أنها ستكون قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية الآن، وتحقيق دفعة قوية للصناعة والزراعة باعتبارهما إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني من خلال مراجعة السياسات والتشريعات المتبعة والنظر في أي إجراءات تعوق دفع حركة الاستثمار، وكذلك العمل على إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية ورفع القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية.