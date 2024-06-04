حزب حماة الوطن يعقد ندوة بعنوان جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ بمحافظة الغربية

واستعرض اللواء أحمد يحيى أمين محافظة الغربية بحزب حماة الوطن تفاصيل دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ ومنذ 1948 وحتى وقتنا هذا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012