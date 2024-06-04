شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يعقد ندوة بعنوان جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظم حزب حماة الوطن ندوة حاشدة بمحافظة الغربية تحت عنوان الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية، وللتوعية لدور مصر القوى والراسخ فى دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ وخاصة خلال حرب غزة التى شنها الاحتلال الاسرائيلي على أهل القطاع فى تداعيات أحداث السابع من أكتوبر الماضى.
واستعرض اللواء أحمد يحيى أمين محافظة الغربية بحزب حماة الوطن تفاصيل دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ ومنذ 1948 وحتى وقتنا هذا.
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