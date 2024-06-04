المقداد: الشرط الأساسي لأي حوار سوري- تركي هو إعلان أنقرة استعدادها للانسحاب من سوريا

اعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن "الشرط الأساسي لأي حوار سوري- تركي هو إعلان أنقرة استعدادها للانسحاب من سوريا".
واكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني علي باقري كني في دمشق، اننا "لا نتفاوض مع من يحتل أرضنا"، معتبرا أنه "لا يجوز استمرار احتلال تركيا لأراضينا ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري".
وكان وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني التقى اليوم الثلاثاء، فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا بمقر السفارة الإيرانية في دمشق.
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