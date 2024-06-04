ضبط طالبة تؤدي الامتحان بدلا من ابنة خالتها في تجارة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، خريجة كلية تربية رياضية إلى النيابة العامة، بعد ضبطها تؤدي امتحان مادة نظم المعلومات، بدلا من ابنة خالتها بالفرقة الرابعة بكلية التجارة.

كان ملاحظو اللجنة رقم 19 بقطاع ج بكلية التجارة، أثناء أداء امتحان مادة النظم والمعلومات، وبعد تسليم ورقة الإجابة، والأسئلة الخاصة بالمادة، وأثناء مراجعة إثبات شخصية كل طالب تبين وجود فتاة تؤدى الإمتحان، وبسؤالها عن إثبات شخصيتها ارتبكت لعدم وجود إثبات شخصية معها، وبسؤال زملائها لم يستدلوا عليها وأكدوا عدم معرفتهم بهذه الطالبة

وباستدعاء شؤون الطلاب للاستفسار عن اسم الطالبة تبين أنها «س.هـ.أ.ط» خريجة كلية التربية الرياضية منذ 5 سنوات، وأنها ليست الفتاة المقيدة بالفرقة الرابعة، وبسؤال الطالبة أكدت أنها تؤدي الاختبار بدلا من ابنة خالتها المتواجدة في القاهرة لإجراء عملية ولادة .

جرى تحرير محضر إداري بالواقعة، واستدعاء الشرطة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.