الرئيس الأمريكي يوضح سبب خلافه مع نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك أسباب تجعل الناس يستنتجون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على بقائه السياسي.

وأضاف بايدن، خلال حديثه لمجلة تايم الأمريكية، أن نتنياهو يتعرض لضغوط هائلة بشأن الأسرى لذا فهو مستعد لفعل أي شيء لاستعادتهم.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك انتقال إلى حل الدولتين وهذا هو خلافه الأكبر مع نتنياهو، فضلًا عن خلافه بشأن ما سيحدث بعد الحرب في غزة.

وحمل الرئيس الأمريكي، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية عدم تنفيذ الصفقة وبإمكانها إنهاء هذا الأمر غدا.