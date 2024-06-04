جثتان ومصاب.. انتشال 3 ضحايا من تحت أنقاض المنزل المنهار في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

نجحت قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثماني ضحيتين جراء انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى شارع النبى دانيال بمدينة ميت غمر، وجار استخراج باقي الضحايا الذين لم يتحدد عددهم من تحت الأنقاض.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض الأهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط الحماية المدنية وضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثتي شخصين واستخراج آخر حي من أسفل الأنقاض فيما يجرى البحث عن آخرين.

وجرى فصل الخدمات والمرافق من قبل مسؤولي شركات الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، والاستعلام عن حالة العقار المنهار بصدور قرارت إزالة أو ترميم سابقة، والاستعلام عن سكان العقار الموجودين وقت انهياره.

تحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للانتقال والمعاينة.

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