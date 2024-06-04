ارتفاعات ثم تراجع كبير.. كيف تغيرت أسعار مواد البناء في النصف الأول من 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أسعار مواد البناء شهدت خلال النصف الأول من 2024 العديد من التغيرات حيث شهدت في بداية العام ارتفاع كبير بسبب زيادة سعر الدولار في السوق السوداء والذي وصل لـ 70 جنيها ثم حالة من الاستقرار بعد تحرير سعر الصرف مارس الماضي، ثم موجة من التراجع مع هبوط سعر الدولار في البنوك لأقل من 50 جنيها.

ويرصد "الخليج 365" أسعار مواد البناء، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء التابع لوزارة الإسكان.

الأسمنت من العناصر التي شهدت استقرارا في الأسعار خلال النصف الأول من 2024، حيث سجل في يناير الماضي 2100 جنيه للطن وفي مارس وصل لـ 2150 جنيها، أما الآن يسجل الطن 2070 جنيها.

أما طن الحديد سجل في يناير الماضي 46 ألف جنيه ووصل خلال شهري فبراير ومارس لأكثر من 47 ألف جنيه، لكن حاليا يتراوح بين 39 و41 ألف جنيه وفقا لنوع الشركة.

وارتفع أيضًا سعر الطوب الأحمر، مقاس 24×11×6 سم ليسجل الألف طوبة 1000 جنيه خلال يناير، كما سجل الألف طوبة مقاس 24×11×12 سم 1500 جنيه.

أما الرمل ارتفع بشكل بسيط خلال 2024، حيث وصل المتر لـ 95 جنيه في بداية 2024، ووصل لـ 100 جنيه خلال الوقت الحالي. هنا

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