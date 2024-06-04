شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تطالب الحكومة بتخصيص دورات لذوى الهمم والمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وزارة الاتصالات بتخصيص برنامج تدريبي للشباب من ذوي الهمم يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم وطبيعة عملهم، وكذا تخصيص برنامج للمصريين بالخارج وفق المعايير التي يتم تحديدها، ومردود ذلك على الاقتصاد المصري كبير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية برئاسة برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن المنح والمبادرات التدريبية.

وطالب النائب أحمد بدوي، بإخطار لجنة الاتصالات بكل المبادرات التي تقوم بها الوزارة ومبادرة أشبال مصر الرقمية لتكون داعمة للمبادرة، مشيرا إلي أن هناك عدد من المحافظات لم يتم نشر شئ فيها عن مبادرة أشبال مصر الرقمية.

كما انتقد اعضاء اللجنة عدم موافاة اللجنة بآخر التحديثات وعمل المبادرة، وأوصت برفع كفاءة الكول سنتر.