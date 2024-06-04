شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء لـ"طاقة النواب": الانتهاء من محطة شمسية جديدة بالفرافرة خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، سبل دعم المزارعين في محافظة الوادي الجديد، بما يساهم في رفع قدرة المزارعين على تحمل تكاليف زراعة المحاصيل.

من جهته أكد النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أهمية التعذية الكهربائية للمشروعات الزراعية، ودعم المزارع المصرى بجميع السبل لاسيما صغار المزارعين لكون مجالى الزراعة والصناعة هما قاطره البلاد نحو المستقبل الحديث.

وشدد "السويدي" علي أهمية توفير منظومة متكاملة تؤدي إلى وصول الخدمة للمستهلك بسعر معقول، وذلك انطلاقا من التكلفة، والتي أحد عناصرها الكهرباء، مطالبا الحكومة بمراعاة صغار المزراعين في سعر الكيلو وات.

وعلق المهندس محمد السيسي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، بتأكيده أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في ضوء القانون يحدد تكلفة بيع الكيلو وات، ويتم مراعاة البعد الاجتماعى في ضوء التوجيهات السياسية، لافتا إلي أن دعم صغار المزارعين في الأراضي الصحراوية التي تعتمد علي الآبار من خلال بيع الكيلو وات لهم بواقع 110 قروش، مقابل 128 قرشا لكبار المستثمرين فضلا عن 60 جنيها شهريا مقابل قدرة.

وإزاء شكوي نواب محافظة الوادي الجديد من الكهرباء في منطقة "الفرافرة" وتأييد "السويدي" لهم، كشف محمد السيسي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن مشروع جديد لتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجا وات لخدمة المزارعين ودعما للاستثمار في المنطقة.

وقال "السيسي" إنه تم معاينة الأرض أمس الإثنين وسيتم البدء علي الفور في إنشاء المحطة، علي أن تنتهي خلال 6 أشهر في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفي سياق متصل، أوصت اللجنة البرلمانية وزارة الري والموارد المائية بأن يتم حساب نسبة سحب المياه للأراضي التي يتم زراعتها في محافظة الوادي الجديد حسب نوع الزراعة وليس حسب المنطقة لاسيما واختلاف طبيعه المحاصيل في احتياجها من المياه، حيث قال "السويدي": "نحن مع الحفاظ على حق الدولة لكن مع تحقيق العدل".