أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "فرق الإسعاف التّابعة لجمعيّة "كشافة الرّسالة الإسلاميّة" والدفاع المدني، تعمل على إخماد الحرائق المشتعلة في منطقة القبع على أطراف بلدة مركبا، جرّاء تعرّضها لقصف فوسفوري من قبل الجانب الإسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": العمل على إخماد حرائق بمنطقة القبع على أطراف مركبا جراء تعرضها لقصف فوسفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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