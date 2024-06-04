"النشرة": قصف إسرائيلي على المنطقة بين حولا ومركبا وقنابل فوسفورية على أطراف مزرعة حلتا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، أنّ "القوّات الإسرائيليّة أطلقت قنابل فوسفوريّة على أطراف مزرعة حلتا خراج كفرشوبا في قضاء حاصبيا، والنّيران تشتعل في الأحراج والممتلكات المستهدفة"، مشيرًا إلى "إلقاء قذائف فوسفوريّة وأخرى مضيئة على منطقة الشقيف بين حلتا وكفرشوبا".

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بـ"سقوط قذيفة مدفعيّة إسرائيليّة بالقرب من مركز الجيش اللبناني بين بلدتَي حولا ومركبا، أدّت إلى اشتعال نيران، وأخرى بين العديسة ورب ثلاثين"، لافتًا إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة استهدفت أيضًا أطراف بلدتَي يارين وشيحين بالقذائف المدفعيّة".