سليمان زار دريان: بارَك خطواتنا وأبدى دعمه لنا في مبادرتنا للوصول إلى نتيجة تخدم بلدنا

لفت النّائب ​محمد سليمان​، بعد لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، إلى "أنّنا جئنا لأخذ توجيهات المفتي دريان قبل سفرنا إلى زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وكانت مناسبة للتّداول معه بكلّ الأمور على السّاحة اللّبنانيّة، سواء ما تتعرّض له منطقتنا بكلّ الأوجه الاقتصاديّة والأمنيّة والمعيشيّة".

وأشار إلى "أنّنا وضعناه بصورة تحرّكنا كتكتل "الاعتدال الوطني"، الّذي نقوم به كمبادرة للتّلاقي لانتخاب رئيس للجمهوريّة بأسرع وقت ممكن، في ظلّ هذه الظّروف الّتي تمرّ بها البلاد"، مبيّنًا "أنّنا أكّدنا لدريان أنّنا لن نتخلّى عن مسؤوليّاتنا الوطنيّة تجاه بلدنا، لكي نقوم بواجبنا بإملاء المراكز الشّاغرة كرئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة، لأنّ بلدنا بحاجة لانتظام المؤسّسات، والنّاس لا تستطيع الاحتمال معيشيًّا وأمنيًّا". وذكر أنّ "المفتي بارك خطواتنا، وأبدى دعمه لنا في مبادرتنا للوصول إلى نتيجة تخدم بلدنا إن شاء الله".