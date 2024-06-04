عدوان للقضاة: بدون محاسبة المرتكب والخضوع للسلطة أنتم لا تطبقون العدالة

أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب ​جورج عدوان​، بعد جلسة للّجنة، إلى "أنّنا ناقشنا التّعديلات على قانون ​القضاء العسكري​. وأثار بعض النّواب نقطةً تتعلّق بالقضاء عمومًا، وقد شهدنا في الأسبوعين الأخيرين جدليّة بين هيئة القضايا ومحاكم الاستئناف وحول الصّلاحيّات، بقضية الحاكم السّابق لمصرف لبنان ​رياض سلامة​".

وشدّد على أنّ "المحزن أنّه يدور تراشق بين القضاة، ولم يحصل أيّ تدبير قضائي جدّي بحقّ سلامة، وهذا أمر معيب، ويدلّ على قضاء لا يمارس صلاحيّاته ولا يحاسِب أو يعاقب". وتوجّه لبعض القضاة قائلًا: "بدل أن نميّع المسؤوليّة، ما هو الأهم، لو أنّ كلّ واحد قام بمسؤوليّاته، لأنّه بدون محاسبة المرتكِب والخضوع للسّلطة، أنتم لا تطبّقون العدالة، وتضربون أمل اللّبنانيّين بغد أفضل".

وخاطب عدوان، مدعي عام التّمييز بالقول: "انّك من الأشخاص الّذين لديهم تاريخ قضائي، ولديك التّدقيق الجنائي، وإذا قمت بما يتوجب عليك فستفتح كوّة أمل للبنانيّين بهذا الملف".

كما توجّه إلى رئيس مجلس القضاء، قائلًا: "هناك دور لمجلس القضاء لأنّنا بحاجة إلى خطوة تعيد الأمل للبنانيّين". وثمّن موقف ​مجلس شورى الدولة​ "الّذي أخذ قرارًا بشأن القوانين الّتي ردّها رئيس الحكومة وللبحث تتمّة"، مؤكّدًا أنّه "مهما مرّ الزّمن، لم نترك أيّ قضيّة وأيّ حقّ للنّاس لا سيّما المودعين، وخصوصًا ما يتعلّق بجنى أعمارهم".