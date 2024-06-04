نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان: الانهيار المالي انعكس بشكل مباشر على الموظفين

اعتبر مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان، بعد اجتماع عقده للتداول بما آلت اليه أوضاع الموظفين، أن "رواتب المستخدمين خط أحمر لا يجوز التفريط به"، داعيا "الجميع الى التفاعل لتكريس هذا الحق الشهري المقدس".

وأكد المجلس، أن "هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية الهامة تبقى من أبرز معالم الدولة وذاكرة الوطن ولا يجوز اخضاع عملها لمنطق الربح والخسارة"، آملاً من "المسؤولين في وطننا الإلتفات الى التلفزيون الوطني وليس محاصرته وعدم حمايته وتحصينه وهو الذي يضم خيرة الكفاءات الإعلامية والفنية والتقنية وتختزن من أرشيفه كل المؤسسات الاعلامية وهو ذاكرة لبنان والعالم العربي المرئية".

وأفاد بأنه "عُقد اجتماع مع وزير الإعلام في حضور رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وكان تأكيد على متابعة انجاز الحقوق وإيجاد أرضية صالحة لموازنة شاملة للتلفزيون تعطي الحقوق كاملة وتدخل في اطار الموازنة الشاملة للعام 2025 بما يتناسب مع تطور العمل التقني والفني في تلفزيون لبنان، بما في ذلك تأمين صفائح البنزين والمثابرة إضافة الى المتأخرات من خلال اتصالات ستتكثف في الأيام المقبلة للوصول الى الحلول المطلوبة".