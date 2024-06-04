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وصل قائد الجيش العماد جوزاف عون والكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على متن طوافة عسكرية إلى منطقة البقاع.
بدأت المحطة الأولى بزيارة إلى كنيسة سيدة راس بعلبك العجائبية في راس بعلبك، حيث كان في استقبالهم وفود شعبية من قرى البقاع الشمالي مطارنة رجال دين رؤساء بلديات مخاتير وفعاليات. وبعد زيارة الاولى للكنيسة تم افتتاح طريق المعلقة الفاكهة في البقاع الشمالي.
وزار الراعي وقائد الجيش والوفد المرافق كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة القاع على الحدود اللبنانية السورية، حيث كان في استقبالهم وفود شعبية من البقاع الشمالي.
ثم دشن طريق مار مارون الذي يربط كنيسة مار مارون ومزار مغارة مار مارون على ضفاف العاصي بالطريق الرئيسي بحضور وفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية.
بدوره، رحب المطران رحمة بالراعي وقائد الجيش خلال زيارتها مغارة مار مارون على ضفاف العاصي، معتبراً ان "عودة المسيحيين، الى هذه المنطقة يعني عودة الانماء والاقتصاد الى منطقة بعلبك الهرمل"، مؤكداً أنه "يجب على كل مسيحيي العالم ان ياتوا الى مغارة ما مارون كي يحجوا ويزوروا المكان الذي لجأ إليه وعاش فيه القديس مارون".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش والراعي دشنا طريق مار مارون في منطقة البقاع وافتتحا طريق المعلقة الفاكهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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