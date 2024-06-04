أشار مدير مكتب المنظّمة الدّوليّة للهجرة في لبنان ماتيو لوسيانو، بعد لقائه ومنسّقة العلاقات الخارجيّة للمنظّمة تالة الخطيب، الأمين العام لـ"الهيئة العليا للإغاثة" اللّواء الرّكن محمد خير في مكتبه، إلى أنّ "المنظّمة تقوم دائمًا باجتماعات دوريّة مع كلّ المؤسّسات الحكوميّة، لنرى ما هي حاجات وطبيعة الدّعم الّذي بإمكاننا تقديمه".
وأوضح أنّ "اجتماعنا اليوم مع الهيئة، كان بالتّحديد بخصوص اللّبنانيّين الموجودين خارج لبنان وبحاجة لمساعدة، إن كانوا قد تركوا بطريقة غير شرعيّة أو عالقون في الخارج لأسباب ثانية. وهذا كان الهدف من الزّيارة".
كانت هذه تفاصيل خبر خير بحث مع لوسيانو بموضوع مساعدة اللبنانيين العالقين في الخارج أو تركوا بطريقة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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