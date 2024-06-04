الخارجية القطرية: استلمنا مقترحا إسرائيليا يعكس المبادئ كما ذكرها بايدن ونقلناها بدورنا لحماس

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أننا "استلمنا مقترحا إسرائيليا يعكس المبادئ كما ذكرها بايدن ونقلناها بدورنا لحماس"، كاشفاً أن "الورقة تتضمن الآن مواقف للجانبين أقرب من السابق". ولفت الأنصاري، الى أننا "نبذل قصارى جهدنا لوضع اللمسات الأخيرة للوصول إلى اتفاق".

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