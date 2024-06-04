روسيا ترحب برغبة تركيا في الانضمام إلى البريكس

ياسر رشاد - القاهرة -

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)،دميتري بيسكوف،اليوم "الثلاثاء"،إن موسكو ترحب برغبة أنقرة في الانضمام إلى البريكس،وستتم مناقشة هذه المبادرة في قمة التكامل المقبلة.

وأضاف بيسكوف- في تصريحات للصحفيين حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم-"أننا نرحب جميعاً بالاهتمام المتزايد تجاه البريكس من جيراننا،بما في ذلك الشركاء المهمون مثل تركيا،ومن الواضح أن هذا الاهتمام سيكون على جدول أعمال قمة البريكس برئاسة روسيا،والتي نستعد لها بنشاط".

وأشار بيسكوف إلى أن المنظمة لا يمكنها أن تلبي بشكل كامل مصالح جميع الدول الراغبة في الانضمام إليها،مضيفا "ومع ذلك،فإن "البريكس" حريصة على الحفاظ على الاتصالات مع جميع الدول المهتمة،إنها عملية طويلة،ولكننا نرحب بمثل هذا الاهتمام الحيوي".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد قال في وقت سابق،إن أنقرة ترغب في الانضمام إلى البريكس، مضيفا أن هذه القضية ستتم مناقشتها في الاجتماع الوزاري للمجموعة في نيجني نوفجورود.

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تعارض انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك تعتبر السلطات التركية البريكس منصة تكامل بديلة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة "نيجني نوفجورود"الروسية اجتماعا لوزراء خارجية دول "البريكس" يومي 10 و11 يونيو الجاري.

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة

اخترقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، اليوم الثلاثاء دفاعات القوات الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" أن القوات الروسية استهدفت خلال 24 ساعة، القوى البشرية ودمرت المعدات الآلية التابعة للكتيبة 42، وكتيبة المشاة الآلية 57، ولواء الهجوم الجوي 82 واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جوفتنيفو، وليبتسي، وستاري سالتوف، وفيسوكا ياروجا في مقاطعة خاركوف.

وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الكتيبة 82 المحمولة جواً، وألوية غايغر 71، واللواء 13 من الحرس الوطني الأوكراني.

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية؛ ما يصل إلى 105 عسكريين وثلاث مركبات، ومنصة لإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا"، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم.