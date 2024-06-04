بايدن : لا أستبعد إرسال قوات للدفاع عن تايوان في حالة حدوث هجوم صيني

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت مجلة "التايم" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه لا يستبعد إرسال قوات للدفاع عن تايوان إذا هاجمتها الصين، لكنه استدرك قائلا: "سيعتمد ذلك على الظروف حينها".

وكان مسؤولون أمريكيون قد زعموا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طلب من جيشه أن يكون "مستعدا لغزو تايوان بحلول 2027"، وهو ما يثير "قلق" الولايات المتحدة بشأن مستقبل الجزيرة.

وتعد قضية تايوان الخط الأحمر الرئيسي في العلاقات الصينية الأمريكية، حيث أصدرت وزارة الدفاع الصينية تحذيرا لرئيس الإدارة التايوانية، لاي تشينغدي، الذي تدفع تصرفاته الوضع المتوتر بالفعل في الجزيرة نحو حالة الحرب بين البر الرئيسي والجزيرة.

وفي أبريل الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه من الممكن اعتبار قضية تايوان الخط الأحمر الرئيسي في العلاقات مع الولايات المتحدة، وشدد على أن بكين لا تنوي التسامح مع أي أنشطة انفصالية لاستقلال تايوان وأي دعم لذلك من قبل الدول الأخرى. وأوضح الزعيم الصيني أنه يأمل في وفاء جو بايدن بتصريحه بشأن رفض الدعم الأمريكي لاستقلال تايوان.

بايدن: حريصون على مواصلة العمل مع مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعمل بالتعاون مع مصر وقطر، على ضمان التنفيذ الكامل للاقتراح المطروح بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض -في بيان نشره اليوم /الثلاثاء/- أن "بايدن، تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيًا، حيث أكد الطرفان أن وقف إطلاق النار الشامل واتفاق إطلاق سراح المحتجزين المطروحين الآن على الطاولة يقدمان خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة في غزة".

وأكد بايدن استعداد إسرائيل للمضي قدمًا في البنود التي عرضت الآن على حماس، مشددا على أن المقترح الأخير يمثل أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق.

وحث بايدن أمير قطر على استخدام جميع التدابير المناسبة لضمان قبول حماس للاتفاق.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الجهود المشتركة نحو التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اليمن يُثمن الجهود المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

ثمنت الحكومة اليمنية، جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ لضمان الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية؛ بما ينهي معاناة سكان القطاع.

وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار الدعم للمقاومة الفلسطينية

التقى وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني اليوم الثلاثاء، فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا بمقر السفارة الإيرانية في دمشق.

وشدد باقري خلال اللقاء على أن "إيران مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني المجرم"، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية "ثبات الموقف الإيراني تجاه دعم حق الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف التي تمر بها المنطقة".

وكان باقري كني التقى اليوم أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات ‏السياسية والأمنية في المنطقة، وخصوصا في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات ‏القائمة حول تطور الأحداث.

وقد شكر نصرالله للجمهورية الإسلامية قائدا وحكومة وشعبا ‏وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات ‏والتهديدات.‏