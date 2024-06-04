حزب شاس المتشدد: نؤيد اتفاق الأسرى المقترح حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال حزب "شاس" الديني المتشدد والعضو في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن يؤيد اتفاق إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة المقترح حاليًا.

ويعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اقتراح التهدئة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إطلاق سراح الأسرى، قائلين إنه يعني تخلي إسرائيل عن تدمير حركة حماس وتحقيق أهداف الحرب المعلنة.

ويرفض نتنياهو إطلاع بن جفير وسموتريتش، على مقترح التهدئة الذي قدمه بايدن، وهو ما أثار شكوكهم حول جدوى الاتفاق بالنسبة لهم.