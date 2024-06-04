ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.52% عند 26973 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.84%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 202.7 مليون جنيه، بينما تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 111.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 91.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع بنسبة 0.13% عند مستوى 26834 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.