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الهند.. رئيس الوزراء يعلن فوزه في الانتخابات بولاية ثالثة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات.

وكانت استطلاعات رأي أُحريت نهاية الأسبوع الماضي، رجحت فوز الائتلاف الحاكم في البلاد بعدد مقاعد يتراوح بين 353 و401.

كما توقع مودي وحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي المتطرف، أن يحصد التجمع الوطني الديمقراطي ما يقرب من 400 مقعد.

ومع إعلان فوز مودي، فقد أصبح أول رئيس وزراء في الهند يتولى منصبه لثلاث فترات متتالية منذ الزعيم جواهر لال نهرو، وهو ما سيتيح له مواصلة خطته لإعادة تشكيل السياسة والمجتمع والاقتصاد.

ورأى مراقبون أن اتجاه مودي إلى استخدام النزعة القومية الهندوسية، ستوفر له الفوز بولاية جديدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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