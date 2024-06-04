لابيد: هناك أغلبية كبيرة وواضحة في الحكومة والكنيست والجمهور تؤيد الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن إعلان الأحزاب الحريدية المتدينة دعم صفقة الأسرى مع حماس خطوة ذات قيمة.

وأكد لابيد أن هناك أغلبية كبيرة وواضحة في الحكومة والكنيست والجمهور تؤيد الصفقة.

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، مطالبة الولايات المتحدة والغرب لها بقبول مقترح الرئيس الأمريكي بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وقالت حماس، إن تصريحات الغرب تأتي في إطار تظهر أن المقاومة هي من تعرقل اتفاق التهدئة في غزة.

واتهمت حماس، إسرائيل بعدم الجدية في مسألة التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة، قائلة إن إسرائيل لا تزال "تناور تحت غطاء أمريكي".

وفي وقت سابق اليوم، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية عدم الوصول إلى اتفاق بشأن الأسرى على عاتق حركة حماس، قائلًا إن بإمكانها التوصل إلى اتفاق غدًا.