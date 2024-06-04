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سيارات الأجرة الطائرة.. مستقبل قريب يستعد للانطلاق في السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)


كشفت الرياض، عن مشروع جديد في مجال سيارات الأجرة من المتوقع أن يغير مستقبل سيارات الأجرة داخل المملكة العربية .

جاء الكشف خلال منتدى "طيران المستقبل في الرياض" والذي تشارك فيه شركة "آرتشر" للطيران، المسؤولة عن تصنيع سيارات الأجرة الطائرة المستقبلية.

وقال المدير التجاري للمشروع ويُدعى نيكيل جويل، إن مهمة المشروع عالمية، وتهدف لجعل سيارات الأجرة الطائرة هدفًا ممكنًا في المستقبل القريب لدى الجميع.

وأضاف جويل، أن هدف الشركة يكمن في جعل رحلة السيارة التي يمكن أن تستغرق 90 دقيقة تستغرق بضعة دقائق فقط خلال السيارة الطائرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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