سيارات الأجرة الطائرة.. مستقبل قريب يستعد للانطلاق في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



كشفت الرياض، عن مشروع جديد في مجال سيارات الأجرة من المتوقع أن يغير مستقبل سيارات الأجرة داخل المملكة العربية السعودية.

جاء الكشف خلال منتدى "طيران المستقبل في الرياض" والذي تشارك فيه شركة "آرتشر" للطيران، المسؤولة عن تصنيع سيارات الأجرة الطائرة المستقبلية.

وقال المدير التجاري للمشروع ويُدعى نيكيل جويل، إن مهمة المشروع عالمية، وتهدف لجعل سيارات الأجرة الطائرة هدفًا ممكنًا في المستقبل القريب لدى الجميع.

وأضاف جويل، أن هدف الشركة يكمن في جعل رحلة السيارة التي يمكن أن تستغرق 90 دقيقة تستغرق بضعة دقائق فقط خلال السيارة الطائرة.