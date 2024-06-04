شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: رفع معدلات إنتاج الجاموس والأبقار لتوفير اللحوم بخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، فى تقريرها الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، المستهدف فيما يخص معهد بحوث الإنتاج الحيواني، بداية تعزيز استثمارات استكمال مشروعات إنتاجية الجاموس والأبقار والألبان بمبلغ ( 14.250) مليون جنيه تمويل خزانة عامة للحفاظ على الأصول الوراثية المحلية من الثروة الحيوانية (الجاموس والأبقار ) ورفع معدلات الإنتاج في الجاموس والأبقار وتوفير الأعلاف غير التقليدية بما يحقق زيادة الموارد الذاتية.

وتعزیز استثمارات استكمال بحوث طرق الإستفادة من المخلفات الزراعية والتطبيقات المتكاملة للبحوث بمبلغ 8.5 مليون جنيه تمويل خزانة عامة، لرفع معدلات الإنتاج الحيواني وتوفير الاعلاف الغير التقليدية بما يحقق موارد ذاتية، وتعزيز استثمارات إستكمال تحسين الإنتاج الداجني وطرق التغذية بمبلغ 8.5 مليون جنيه تمويل خزانة عامة، لتحسين واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاج تتلاءم مع الظروف المصرية وتحسين نظم إنتاج الدواجن للقطاع الريفي والتجاري.

واضافت اللجنة، تعزيز استثمارات استكمال تحسين إنتاجية الأغنام والماعز – الجيزة بمبلغ 8.5 مليون جنيه تمويل خزانة عامة، لتحسين طرق الرعاية للأغنام والماعز لتحقيق أقصى إنتاجية منهم والحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية المحلية.