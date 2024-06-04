شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشيوخ: حكومة مدبولى نجحت فى البناء والتشييد بتوجيهات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي نجحت في وضع مصر على مسار الإصلاح الاقتصادي طوال السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس السيسي، كما استطاعت البدء بقوة في مختلف مشاريع الجمهورية الجديدة بالتزامن مع الإصلاح المالي والاقتصادي الواسع.

وأعرب د..حسين خضير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، عن شكره لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: " تحملت المسؤولية في ظروف صعبة ومريرة وتحديات غير مسبوقة ونجحت في مهمتها.. وإعادة تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة ثقة غالية من جانب القيادة السياسية.

وتابع وكيل صحة الشيوخ، الحكومة السابقة تولت مهمتها في مرحلة دقيقة من عمر البلاد، وسعت نحو البناء والتنمية بعد أن انتهت الدولة من حربها علي الإرهاب، وتمكنت من تحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد، وتحسين البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية وبناء جيل من المدن الذكية وتحسين شبكات الطرق والكباري.

واختتم خضير، بالتعبير عن ثقته التامة في أن تنال حكومة مدبولي القادمة ثقة الرئيس السيسي وذلك لاستكمال خطة الإصلاح المالي والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والانطلاق نحو المستقبل.

