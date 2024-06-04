RTI: انهيار مبنى في ريفييرا بالميراي في ابيدجان ومعلومات اولية عن وجود عمال لبنانيين داخل المبنى ولا ضحايا

افادت الاذاعة الوطنية في ساحل العاج "RTI" بانهيار مبنى في ريفييرا بالميراي في ابيدجان، ومعلومات اولية عن وجود عمال لبنانيين داخل المبنى، وذكرت بانه لم يسجل سقوط ضحايا حتى الساعة.

ولفتت المعلومات الى انه تمّ إنقاذ العمال اللبنانيين المفقودين في المبنى المنهار في أبيدجان، وإصابتهم طفيفة.