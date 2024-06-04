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افادت الاذاعة الوطنية في ساحل العاج "RTI" بانهيار مبنى في ريفييرا بالميراي في ابيدجان، ومعلومات اولية عن وجود عمال لبنانيين داخل المبنى، وذكرت بانه لم يسجل سقوط ضحايا حتى الساعة.
ولفتت المعلومات الى انه تمّ إنقاذ العمال اللبنانيين المفقودين في المبنى المنهار في أبيدجان، وإصابتهم طفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر RTI: انهيار مبنى في ريفييرا بالميراي في ابيدجان ومعلومات اولية عن وجود عمال لبنانيين داخل المبنى ولا ضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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