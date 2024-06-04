سقلاوي التقى الخليل: قيمة الغرامات نتيجة مداهمات "الريجي" في 4 أشهر بلغت 50 مليار ليرة

أوضح رئيس مجلس "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية- الريجي" ​ناصيف سقلاوي​، بعد لقائه ورئيس جهاز مكافحة التهريب في "الريجي" محمد ضاهر ووفد من فريق الجهاز، مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، إلى "أنّنا أطلعنا الوزير على فعالية ونشاط جهاز مكافحة التهريب في "الريجي"، الذي استطاع في العام 2024، على الرغم من العدد القليل للعناصر المتوافرة للجهاز، من تحقيق إنجازات مهمة جدا".

وأشار إلى أنّ "العبرة من هذا الأمر انه عندما تتوافر الإرادة والرعاية البلد "بيمشي"، بدليل عشرات المداهمات التي حصلت في مختلف المحافظات، حيث صادرنا عشرات المطابع والمصانع والمستودعات والبضائع، وهذا يعود بوفر للدولة والخزينة"، مؤكّدًا أنّ "هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا رعاية الخليل وتجاوبه لنظرة "الريجي" إزاء موضوع أساسي في استراتيجيتها للتنمية المستدامة، ألا وهو مكافحة التهريب".

وكشف سقلاوي عن "مؤتمر صحافي قريب سيعرض فيه المعدات والبضائع المضبوطة المصادرة"، لافتا الى أنّ "قيمة الغرامات نتيجة المداهمات والمصادرة التي نفذها الجهاز في أربعة أشهر من العام 2024، بلغت 50 مليار ليرة لبنانية".

وكان الخليل قد التقى أيضًا سفير إيطاليا الجديد في لبنان فابريزيو مارسللي Fabrizio Marcelli، في زيارة تعارف.