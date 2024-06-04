أكد المتحدث الرسمي باسم السفارة البريطانية في بيروت لـ"العربي الجديد"، أنه "ليس من حق المملكة المتحدة التعليق على التخطيط العسكري الإسرائيلي".
ولفت المتحدث، الى أننا "نرفض التقارير التي أشارت إلى أن المملكة المتحدة ألمحت، ناهيك عن إرسال رسالة دبلوماسية إلى السلطات اللبنانية، عن أن إسرائيل ستنفذ عمليات عسكرية في حزيران".
وشدد على أن "المملكة المتحدة تواصل العمل مع الطرفين على تهدئة التوترات بين إسرائيل ولبنان، ويرتكز تواصلها مع الطرفين على تهيئة الظروف اللازمة للاستقرار والأمن على الخط الأزرق، ونحن واضحون أن الصراع ليس في مصلحة أحد".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة البريطانية ببيروت نفت تلميحها إلى عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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