أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "عنصرين من الجيش اللبناني تعرّضا لحالة اختناق، بسبب تنشّقهما لمادّة الفوسفور، إثر تعرّض بلدة مركبا للقصف بالقذائف الفوسفوريّة، بالقرب من مركز الجيش هناك، وقد تمّ نقلهما إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تعرُض عنصرين من الجيش لحال اختناق لتنشقهما مادة الفوسفور إثر قصف في مركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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