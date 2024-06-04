ماكرون دعا حركة "حماس" الى قبول اتفاق وقف اطلاق النار الذي طرحه بايدن

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حركة "حماس" إلى "قبول اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن على الطاولة"، بحسب قصر الإليزيه.

ولفت ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ، الى أنه "يجب في النهاية إعادة الرهائن وبينهم مواطنان فرنسيان إلى عائلاتهم. ويجب إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة".

وأضاف "على السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وتعزيزها أن تتولى إدارة غزة التي يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".