الأسد التقى باقري: المقاومة ضد الاحتلال بأشكالها كافّة ستبقى مبدأً أساسياً وخياراً استراتيجياً

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني، أن "المقاومة ضد الاحتلال بأشكالها كافّة ستبقى مبدأً أساسياً وخياراً استراتيجياً باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء".

وشدد الأسد، على أن "الكيان الإسرائيلي يزداد دموية ضد الشعب الفلسطيني كلما اقترب من الهزيمة أمام صمود المقاومة".

بدوره، لفت باقري كني، الى أن "العلاقة بين إيران وسوريا ستبقى عميقة واستراتيجية، لأنّها تنطلق من مبادئ راسخة ومصالح مشتركة وصادقة".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني والوفد المرافق في مبنى وزارة الخارجية السورية.