كركي أوعز بمنع دخول ميشال وجوزف الأسمر إلى مكاتب ومديريات الضمان لمدة شهر

أعلنت مديرية العلاقات العامة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، أنّ "إيمانا منه أن الرقابة الدقيقة والمستدامة للعمل الداخلي في مؤسسة وطنية جامعة كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، هو أساس من أجل حسن سير العمل وضمان حقوق المضمونين، يعمد المدير العام للصندوق محمد كركي إلى متابعة دقائق الأمور في الصندوق، وبخاصة الأعمال التي تقوم بها المديريات المولجة بأعمال التفتيش والمراقبة في كل ما يتعلق بالمخالفات القانونية والنظامية".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "عليه، قام المدير العام بإعطاء توجيهاته إلى مديرية التفتيش الإداري للتحقيق في ملف شركة "Key of Education"، بعد ما تبين للمفتش المعني بدراسة معاملة هذه الشركة وجود تلاعب بالأختام، كما أحال كركي الملف إلى مصلحة القضايا لإبداء الرأي فيه من الناحية القانونية".

وأوضحت المديرية أنّ "نتائج التحقيق الذي أجرته مديرية التفتيش الإداري رقم 48 تاريخ 22/5/2024، خلصت أنه تم تقديم معاملتي براءة ذمة لشركة "Key Of Education" بختمين وتوقيعين مختلفين".

ولفتت إلى أنّ "لذلك، أصدر كركي تعميمين بتاريخ 4/6/2024 حملا الرقمين 1212 و1213، قضى بموجبهما منع كل من ميشال الياس الأسمر وجوزف مخايل الأسمر، من الدخول إلى جميع مديريات ومكاتب الصندوق تحت طائلة المسؤولية لمدة شهر واحد من تاريخه، ويحظر على جميع مستخدمي الصندوق استقباله أو السماح له بالدخول أو الوجود في مديريات ومكاتب الصندوق خلال الفترة المذكورة أعلاه"، مبيّنةً أنّه "طلب من مديرية التتفتيش والمراقبة استكمال الرقابة اللازمة، والإفادة عن أية مخالفات لاستكمال الإجراءات الردعية اللازمة.

في هذه المناسبة، أكد كركي "أنه لن يتهاون مع أية مخالفات تحصل في الصندوق سواء من مستخدميه أم من المتعاملين معه، لأن القانون فوق الجميع ومصلحة المضمونين وحقوقهم فوق كل اعتبار".