رئيس بلدية البيرة ناشد القرم وكريدية ونواب عكار إصلاح العطل في سنترالي البلدة وعكار العتيقة

ناشد رئيس "رابطة العائلات الإجتماعية في عكار" رئيس بلدية ​البيرة​ محمد وهبي، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، وخصوصا نواب عكار جيمي جبور، اسعد درغام، محمد يحيى، محمد سليمان، احمد رستم، سجيع عطيه ووليد البعريني ومحافظ عكار عماد اللبكي، "العمل فورا على اصلاح العطل الذي طرأ على سنترالَي البيرة وعكار العتيقة، إذ بات الاهالي منذ ايام خارج الخدمة، بالرغم من كل المراجعات".

وأشار في بيان، إلى أنّه "اتضح لنا ان العطل يلزمه ورش فنية من بيروت، بعدما عجزت الورش الموجودة في المحافظه عن اصلاحه"، مشدّدًا على أنّ "امام هذا الواقع، وحيث أنّ الطلاب باجواء الامتحانات ويشكل توفر الانترنيت عاملا مهما في تحضيراتهم المدرسية، نناشد من ذكرنا التواصل فورا مع المعنيين لحل هذه المشكلة، واذا لم نلقى تجاوبا فسنلجأ الى التصعيد بكل الطرق المتاحة".