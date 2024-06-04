الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت عدة مرات فوق مناطق جنوب لبنان

خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت عدة مرات فوق مناطق جنوب لبنان. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بتحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاع، مطلقا جدار الصوت مرتين على علو متوسط.

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